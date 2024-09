NP: Rafael Dantas confirma participação em debate

O candidato a prefeito Rafael Dantas (PRD) entrou em contato com O Popular nesta quarta-feira, 11 de setembro, para confirmar sua participação no debate que promoveremos no dia 24 de setembro, a partir das 19h30. O encontro acontecerá na sede da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária (AECIAR), que é a parceira institucional na realização do evento.

Com a confirmação de Dantas, chega a nove os prefeituráveis que aceitaram o convite de O Popular para o debate. Apenas o candidato Claudio Bednarczuk não teve interesse em discutir suas propostas frente a frente com os demais prefeituráveis.

Dantas elogiou a iniciativa de O Popular e afirmou que o debate é uma oportunidade de ver quem tem as melhores propostas para a cidade. O debate será transmitido ao vivo pelo O Popular por meio do Facebook, Instagram e Youtube.

