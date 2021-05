O independente

Em meados de 2003 nasce um jornal de Oposição a politica então praticada em Araucária. Eu havia deixado minha coluna no O Popular, Mielli exaurido pela Megacred fechou seu Material de Construção e Genildo queria tirar da cabeça do Mieli a ideia de voltar a São Paulo oferecendo-lhe um Jornal para seu sustento básico. O Jornal ainda contava com a colaboração de Henrique Theobad e após as duas primeiras edições Adalberto Michel somou-se ao nosso nascente e pequeno Grupo Politico. Havíamos conquistado o PPS na luta politica presidencial de 2002 retirando do vinculo a Máquina, como era conhecido o Governo na época, conceito politico que o prefeito Hissan eliminou, e foi um ganho para a cidade, pois a Máquina de agora realiza obras ao invés de política. Fomos pra campanha sucessória de 2004 e Adalberto com Mario Gondek de vice, o cabeça de chapa entrou de cabeça num relacionamento com uma mulher e como na politica chumbo trocado não dói trocamos ele por outra e a escolhida foi a Rosane. Ficamos em segundo lugar com um grupo ampliado e em 2006 Rosane se elegeu e levou consigo para assembleia estadual uma parte do grupo Ze Roberto e Henrique. O pequeno grupo politico continuou focado e se viu a procura de um novo líder.

Em 2009 o Hissan pediu me num sábado para ir ao Posto Cristal para entregar me algo que o judiciário o concedeu. Era um documento onde o Ministério Publico afirmava que seu nome não poderia mais estar ligado ao narcotráfico. Era seu salvo conduto para politica. Seu nome sempre foi uma lenda viva para o bem como hoje, mas naquela época despertava receios em muitos. A partir de 2010 Genildo, Mielli e eu convidamos algumas pessoas a se reunirem no Hotel Rhiad com a Lenda e como camaleão mudou sua imagem na politica e da nossa politica Araucariense.

Em 2012 quase vencemos, mas aquela derrota eleitoral foi na realidade uma Vitoria Politica de um pequeno grupo que sempre sonhou em vencer para transformar nossa realidade como cidade e não vencer pelo poder em si mesmo que é efêmero, enquanto mudar a realidade da cidade é propósito de vida. Hissan continua um mito, hoje saudado pelo contribuinte que a Felizcidade Luz de Araucária emana quando o sol se põe e a Iluminação resplandece ao anoitecer, fruto de muita inspiração que poucos afortunados demonstram ao Trabalhar.

Texto: EDILSON BUENO

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021