O que é infecção polimicrobiana? Médico araucariense explica situação clínica do Papa Francisco

A semana começou com o Brasil e o mundo aflitos em razão da notícia acerca do quadro de saúde do Papa Francisco. A informação de que ele está com uma "infecção polimicrobiana" tem despertado o interesse das pessoas sobre a doença. Neste vídeo, a pedido do Jornal O Popular, o médico Emerson Albertasse, da Clínica São Vicente, detalha os perigos de um problema como esse para o paciente.

