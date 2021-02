Compartilhe esta notícia

Para que todos vejam, saibam, considerem, e juntamente entendam que as coisas mudam quando mudam os atores da politica, e no caso da nossa politica a mudança foi muito grande, saiu a politica da politica e entrou o trabalho na politica. Houve um tempo em que se prometiam nos panfletos de propaganda eleitoral 250 km de asfalto e 4000 mil casas populares e após a eleição era colocado 1000 pessoas para atender compromissos da vitória eleitoral e a cidade pagava o pato ficando sem dinheiro para se embelezar e a feiura tomava conta de nossas ruas.

Nos dias de hoje onde a politica que utilizou o slogam de Felizcidade de Araucaria com Hissan prefeito e Hilda vice está num segundo mandato e o trabalho segue a mesma linha de sempre, aliás uma linha que já era conhecida lá pelos idos de 2.001 pelo Seo Oswaldo Raksa:- Dizem muita coisa ruim deste rapaz mas o fato é que eu como vizinho posso garantir que o Hissan é muito trabalhador. Penso hoje em 2021 que o trabalho de um homem mais cedo ou mais tarde acaba sendo reconhecido por todos, pois no final é o trabalho que dignifica todas as coisas.

Na vida pública muitas coisas que fazemos deve ser o oposto do que fazemos na privada, parece simples mas muitos se dão mal ao não seguir regra tão elementar e acabam como Ruim. Ficar rico e pagar suas contas pessoais por exemplo é objetivo da iniciativa privada mas fazer isso com o erário é sinal de ansiedade e amadorismo e não raro o sujeito acaba em cana. O prefeito explicando seu governo disse mais ou menos isso: “Nosso governo é pequeno, trabalhoso deve ser um governo com muita gente só pensando em roubar, roubar em grupo deve ser muito trabalhoso para todos, tem que ter muita conversa, trabalhando simples as coisas acontecem”. Roubar dinheiro publico rouba muito tempo e encarece as coisas. Fazer as coisas pra cidade da um prazer danado e hoje em dia me da tesão trabalhar na Prefeitura”.

Texto: EDILSON BUENO

Publicado na edição 1250 – 25/02/2021