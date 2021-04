Obra do Complexo Esportivo Tupy deverá ser entregue à comunidade até o mês de julho

Julho é a data prevista para a Prefeitura entregar uma das obras mais aguardadas pela comunidade do bairro Campina da Barra: o Complexo Esportivo Tupy, que já foi batizado de Estádio do Tupy. A obra, que iniciou no final de 2014, já deveria estar concluída, porém foram necessárias algumas adequações durante sua execução, o que atrasou o primeiro cronograma que havia sido estabelecido. O investimento será de aproximadamente R$ 964 mil, com recursos do próprio município.O Complexo contará com campo de futebol e arquibancada, sanitários e vestiários, pista de skate e de caminhada, academia ao ar livre, playground, salas fechadas para atividades multidisciplinares e áreas de estacionamento.