Obstetra sugere que mulheres adiem gravidez diante de variante mais agressiva do coronavírus

O ginecologista e obstetra Claudio Bednarczuk, que trabalha na Clínica São Vicente de Paulo, e que durante 11 anos fez parte do corpo clínico do Hospital Municipal (HMA), disse que concorda com o posicionamento do Ministério da Saúde, que sugere o adiamento da gravidez diante de uma variante mais agressiva do coronavírus no Brasil. Segundo ele, não se sabe o grau de comprometimento do feto com as cepas e mutações novas. Diante dos seus mais de 30 anos de experiência na Medicina e com incontáveis partos já realizados, Dr Claudio recomenda que as grávidas avaliem adiar a gestação no período de pico pandêmico, assim como aconteceu no período da epidemia da zika no Brasil.