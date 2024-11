Oficina de operação de câmera acontece gratuitamente em Araucária. Saiba como se inscrever

Como contrapartida do projeto cinematográfico “O Vazamento,” realizado com apoio da Lei Paulo Gustavo, uma oficina gratuita de operação de câmera será oferecida para alunos do ensino médio. A atividade, que acontecerá no próximo sábado, 9 de novembro, ocupará o auditório Julio Grabowski, durante todo o dia.

Voltada para jovens interessados em aprender sobre filmagem, a oficina trará o uso de câmeras e outros equipamentos profissionais, proporcionando uma experiência prática e aprofundada no universo audiovisual.

A proposta do curso é apresentar aos participantes o funcionamento de diversos tipos de câmeras, incluindo equipamentos cinematográficos e celulares. Segundo a equipe responsável, o princípio de operação de uma câmera é similar em todos os dispositivos, e, com essa introdução, os jovens terão a chance de compreender o básico de cada uma delas. A popularidade da fotografia e da filmagem entre os jovens é crescente, e a oficina busca alimentar esse interesse, proporcionando um conteúdo técnico mais detalhado para aqueles que desejam explorar o setor audiovisual de maneira mais profissional.

Serviço:

A oficina é gratuita, possui vagas limitadas e será oferecida para todos os alunos do ensino médio que realizarem a inscrição através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebkWbMYD-UEpk0IzV0nQf0m98i1pEKjozvC4PYgJJMzNdrbg/viewform. O evento acontece no sábado, dia 9 de novembro, das 09:00 às 17:00, no auditório Julio Grabowski, no Museu Tigui-Cuera.