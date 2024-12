Oil Trading Importadora e Exportadora tem papel fundamental no mercado de petróleo

Ao longo de décadas no comércio de petróleo, com forte apoio de empresas petrolíferas multinacionais na Ásia, Médio Oriente, Europa, América, o grupo Oil Trading Importadora e Exportadora Ltda comercializa ativamente vários petróleos brutos, produtos refinados e petroquímicos. Uma das unidades da Oil Trading fica em Araucária, foi fundada em 2010 e está localizada na Rodovia do Xisto, no bairro Thomaz Coelho.

O Grupo trabalha com a maioria das grandes empresas petrolíferas do mundo e com refinarias, para garantir suprimentos e vendas locais e de longo prazo. Também desenvolve outras negociações em produtos petroquímicos e produtos especializados para atender às demandas na Ásia e no Oriente Médio.

A Oil Trading está entre as maiores empresas de comércio de petróleo do mundo, que desempenham um papel crucial na economia global, garantindo um fornecimento constante de petróleo bruto para satisfazer a procura energética mundial. Como as demais, navega nas complexidades do mercado petrolífero global, gerencia riscos e investe em tecnologias avançadas para otimizar sua operação.

À medida que o mundo continua a depender do petróleo como fonte primária de energia, a importância destas empresas só continuará a crescer.

