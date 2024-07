ONG Eva prepara a 6ªedição do seu tradicional concurso de miss

O MISS EVA é um concurso de beleza voltado às mulheres em tratamento contra o câncer, que foi criado em Araucária e está na sua 6ª edição. A partir deste ano, o evento passará a ser realizado sempre no mês de setembro, para que em outubro as ganhadoras e demais participantes possam contar suas histórias de vida através de palestras, fazendo alusão ao Outubro Rosa, mês de prevenção contra o câncer de mama e colo de útero.

Outra novidade do concurso deste ano é a parceria firmada entre a ONG EVA e a Universidade Positivo, tornando o evento um projeto de extensão do curso de Enfermagem da UP.

As inscrições para as candidatas interessadas em participar da edição 2024 já estão abertas e vão até o dia 15 de agosto. Podem participar mulheres de Araucária, Curitiba e cidades vizinhas como Lapa, São José dos Pinhais, Pinhais, Campo Largo, Contenda, Colombo e Mandirituba. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (41) 99882-4611, com a presidente da ONG, Adri Ribeiro.

Edição n.º 1423