A ONG Propósito Seja Luz está organizando um arraiá julino, cujo objetivo é levar alegria e diversão às crianças da comunidade Lagoa Azul, no bairro Capela Velha. A festa será realizada no dia 28 de julho, e terá várias atrações, como brincadeiras, prendas, distribuição de comidas típicas, entre outras. No entanto, a ONG está buscando apoiadores que possam doar doces juninos, estalinhos, molas malucas, bolinhas de sabão, livrinhos para colorir, lápis de cor, pratos típicos, bolos e refrigerantes.

As doações deverão ser entregues até o dia 24 de julho, na rua Artur Ferreira, 158, no bairro Campina da Barra ou na Avenida Brasil, 532, falar com a Keli. Para quem não puder levar as doações até os pontos de coleta, os voluntários poderão ir buscar. Quem preferir também poderá contribuir fazendo um PIX de qualquer valor na chave CNPJ 42.480.422/0001-51, em nome de Propósito Seja Luz.

“Nos ajude a levar alegria e amor para as crianças da comunidade Lagoa Azul. Queremos proporcionar a elas um dia especial e inesquecível”, convida a entidade.

ONG Propósito Seja Luz precisa de doações para realizar festa julina na comunidade Lagoa Azul 1

Edição n.º 1423