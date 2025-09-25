No dia 21 de setembro, Araucária comemorou pela primeira vez o Dia Municipal de Adoção, conforme a Lei nº 3.568/2019, com uma programação especial entre os dias 15 e 26 de setembro. Durante a semana foram realizadas uma audiência pública na Câmara de Vereadores com relação ao tema, sessão ordinária com participação da ONG Reencontro – Apoio e Adoção, e festa das crianças e adolescentes que fazem parte do Projeto Vidas que se encontram’. Este projeto tem como foco a adoção tardia, buscando criar esta oportunidade para crianças e os adolescentes de difícil adoção.

Na sexta-feira, dia 26, às 19 horas, acontece a última parte da programação na Aeciar. A festa em comemoração aos 8 anos da ONG Reencontro será aberta a toda comunidade, com entrada gratuita. Durante o evento, as pessoas vão conhecer histórias reais de adoção e entender melhor como as crianças acolhidas vivem e são cuidadas até encontrarem uma família.

“Convidamos toda a sociedade, principalmente aquelas pessoas que têm interesse no tema da adoção de crianças e adolescentes, para que venham com a gente celebrar essa data. Serão momentos emocionantes de uma trajetória de oito anos de caminhada, possibilitando a crianças e adolescentes a reinserção em uma nova família”, declara Marcelo Santos, coordenador da ONG.

A Aeciar – Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária está localizada na Avenida das Araucárias, 5005, bairro Chapada.

