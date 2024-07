Oral Sin Implantes está com promoção exclusiva para moradores de Araucária

Ter um sorriso bonito e dar aquela renovada no visual é bom e com desconto fica melhor ainda. Pensando nisso, a Clínica Oral Sin está com descontos exclusivos em tratamentos com implantes dentários para moradores de Araucária nesta sexta (26), segunda (29) e terça (30).

A Clínica Oral Sin, inaugurada em 2018, se destacou como a primeira clínica totalmente dedicada a implantes dentários em Araucária. Desde a sua abertura, a clínica construiu uma reputação sólida, sendo reconhecida como um estabelecimento confiávell. A satisfação dos pacientes é um reflexo do comprometimento com a excelência nos serviços prestados. O implante dentário, uma inovação da odontologia moderna, tornou-se cada vez mais acessível, permitindo que mais pessoas recuperem a confiança em seu sorriso.

Serviço

A Oral Sin Implantes de Araucária está localizada na rua Pedro Druszcz, 148, no centro da cidade, em frente à Prefeitura Municipal. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para agendar uma avaliação e saber mais sobre a promoção, entre em contato através dos telefones (41) 3031-4401 ou (41) 99193-2666.