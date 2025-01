Padre André Marmilicz: 2025 — Depende de você!

Sejam bem vindos para mais um ano que se inicia. 2024 ficou para trás, e, permanece somente a lembrança daquilo que marcou a nossa vida, negativa ou positivamente. Nasce mais uma esperança, de novas conquistas, da realização de novos projetos, daquilo que sonhamos e ousamos acreditar durante esse novo ano que se inicia. Tudo misteriosamente se renova, como se estivéssemos nascendo de novo e, na verdade, é um novo nascimento. Ainda bem que existem essas datas tão simbólicas, que nos impulsionam a ir em frente, que nos fazem crer num amanhã bem melhor. Cada novo ano é um novo renascer, é uma nova realidade que nos faz brindar com a certeza de que poderemos realizar aquilo que sonhamos e acalentamos em nossos corações.

Essa esperança não é feita de magia, como se bastasse usar uma roupa diferente, fazer algumas promessas interiores, brindar um champagne, enfim, se benzer com sal ou tantas outras fórmulas externas. Esses ritos podem nos ajudar a crer num novo amanhecer, mas, eles não serão determinantes ao longo do ano que está apenas começando. É preciso, acima de tudo, renovar os sonhos e projetos e fazer acontecer. Somos seres humanos movidos por sonhos e são eles que nos acalentam, que nos fazem avançar, que nos impulsionam a irmos em frente. Quando morrem os sonhos, a vida se torna insossa e desaparece o brilho no olhar. Precisamos então passar de vítimas, de seres reativos, para construtores da nossa própria história.

Infelizmente, para muitos, cada ano que passa parece que deixa poucos ensinamentos. Se sentem eternas vítimas, os incompreendidos, esperando sempre serem compreendidos, amados e bajulados. Quando as coisas não acontecem de acordo com o planejado, acusam os outros como eternas vítimas do destino. Por outro lado, a vida nos ensina que cada um deve ser o protagonista da sua própria história. Não são os outros que nos fazem melhores ou piores, mas, as nossas próprias atitudes. É certo que nós somos influenciados pelas pessoas, pelo meio ambiente onde vivemos, mas isso não nos determina e não nos condiciona a vivermos de determinado modo. Como dizia o grande filósofo Jean Paul Sartre: ‘Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você’.

Ali está a grande diferença entre as pessoas reativas e as proativas. As primeiras são dominadas pelo tempo exterior; as proativas, pelo contrário, carregam o tempo dentro de si mesmas. Não são as circunstâncias externas que as dominam e determinam a sua vida, mas, elas têm o poder de dar uma direção às suas vidas. Isso é uma questão de escolha: ou assumimos a nossa vida em nossas próprias mãos, ou, deixamos que os outros a dirijam, nos colocando como eternos coitados, como eternas vítimas. Na verdade, o ano de 2025 vai depender de cada um de nós, e, não das circunstâncias externas. Claro, existem muitas coisas que não dependem de nós, mas, naquilo que está ao nosso acontece, nós podemos dar a direção a partir de nós mesmos. Desejo que ao longo do ano que se inicia, sejamos os condutores, os construtores da nossa história. E, ao chegar o final de ano, possamos exalar o perfume da gratidão e da realização de nossos sonhos e projetos. Para mim, 2024 foi um ano maravilhoso e inesquecível; 2025 também será, pois, estou determinado a ser condutor da minha própria história.