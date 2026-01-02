Mais um ano chegou ao seu final e, nós, graças a Deus, continuamos vivos. E este é o primeiro grande motivo para celebrar, para agradecer, para dar glórias a Deus. Vencemos mais um ano em nossas vidas e, se olharmos para trás, teremos tantas razões para comemorar. Natural que houve problemas, dificuldades, talvez doenças, situações tristes e inesperadas. A vida é assim mesmo carregada de bons e maus momentos, de situações agradáveis e outras desagradáveis, de alegrias e tristezas, de sucessos e fracassos. Mas, com certeza, o grande triunfo foi termos vencido e estarmos de pé, vivos, prontos para um novo ano que se descortina em nossa existência.

A vida é feita de decisões e, na maior parte delas, nós somos os grandes protagonistas, ou seja, depende de nós a direção que daremos para a nossa vida. Naturalmente que existem situações que fogem ao nosso controle, portanto, não dependem de nós. Mas, naquilo que está à nossa alçada, somos nós os grandes responsáveis pelo andamento normal e equilibrado de nossa vida. Podemos definir as pessoas em reativas e proativas. As primeiras sempre se colocam na atitude de vítimas, de coitadas, nunca assumindo a vida em suas próprias mãos. Os outros sempre são os culpados pelas situações negativas e desastrosas que acontecem em seu entorno. Elas dependem das circunstâncias e quando as coisas não vão bem, procuram um bode expiatório para justificar e explicar suas derrotas e decepções.

Eu desejo para você um 2026 proativo, ou seja, que você possa assumir em suas próprias mãos o destino da sua existência. Diferentemente dos reativos, os proativos não dependem das circunstâncias externas, pois, carregam o tempo dentro de si mesmos. Como se costuma dizer na gíria: sabem transformar o limão em limonada. O novo ano será bom, em grande escala, se você assumir os seus atos e se sentir responsável, respondendo de acordo com os fatos, sem negar a realidade. Os proativos são movidos pelas oportunidades e não pelos problemas. Quando alguém dá muito poder aos problemas, esses se tornam dramas e a vida se torna um verdadeiro inferno. Mas, quando buscamos soluções diante das tragédias da vida, ela assume um colorido diferente, pois, nos sentimos responsáveis e condutores da nossa existência.

No fundo, podemos afirmar: a vida tem a cor que você pinta. Tem gente que vê tudo pela ótica negativa, derrotista, culpando sempre os outros pela sua desgraça. A vida assume então uma cor nefasta, escura, como se não houvesse saída para nada. Dali até o desespero é apenas um pulinho. Mas, quando alguém se sente responsável por toda a sua vida, faz dos problemas oportunidades de crescimento e de transformação. É isso que eu quero desejar para você, neste início de mais um ano. Ele em grande parte vai depender das decisões que você tomar e das respostas proativas diante de situações inesperadas. Tudo ou quase tudo está em tuas mãos e pede de você uma resposta positiva, carregada de otimismo e de esperança. Como dizia um grande filósofo: não importa o que fizeram com você, mas, sim o que você faz com aquilo que fizeram de você. A vida está em suas mãos e, diante da liberdade de escolha, você escolhe a resposta que vai dar diante das adversidades que surgirem. É por isso que eu lhe afirmo, sem medo de errar: 2026 – Depende de você. Feliz e abençoado ano de 2026.