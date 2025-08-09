Neste próximo domingo, estaremos iniciando a semana da família, com especial menção ao dia dos pais. O mês de agosto, todo ele, é dedicado às diversas vocações, como chamado de Deus e resposta livre e consciente do ser humano. A família, com certeza, é um lugar sagrado por excelência, pois, fomos gerados por uma mãe e um pai. Nada pode substituir os nossos pais, que além de dar-nos a vida, nos educaram nos valores humanos e cristãos. Feliz daquela família onde o pai está presente, atento às necessidades de todos; onde a mãe é um céu de carinho, aconchego e calor. Onde existe entendimento entre pais e filhos.

No entanto, a realidade nem sempre é assim, pois, os problemas que afligem a família são inúmeros. Talvez nunca como agora a família foi tão bombardeada, devido a tantos outros meios que atingem, sobretudo, os filhos. A internet, se por um lado ela trouxe uma série de avanços, por outro, criou uma série de problemas. O apego ao celular, cria uma dependência que domina a vida de tantos filhos, longe do alcance dos pais. A falta de limites pode criar filhos folgadões, sem responsabilidade porque tudo é permitido e possível. Bem diferente do que no passado, quando os pais se impunham usando muitas vezes meios um tanto arbitrários. O ‘’não’ do passado era tantas vezes duro, pesado, difícil, mas a falta do ‘não’ hoje em dia, acaba se tornando um grande problema para as futuras gerações.

Eu, pessoalmente, sou muito grato à família que Deus me concedeu. Não é perfeita, porque isso é simplesmente impossível, mas tive a graça de ter pais muito trabalhadores que nos ensinaram o valor do trabalho. Somos dez irmãos, e como se costuma dizer na gíria, ‘não saiu nenhum vagabundo ou preguiçoso’, muito pelo contrário, acho que trabalham demais. Como se diz, o trabalho está na veia, faz parte inerente da nossa vida. E isso se espalha de modo quase geral, para os nossos sobrinhos. Além do trabalho, os pais nos ensinaram o valor da fé, da religião em nossas vidas, e, isso realmente fez toda a diferença. O trabalho e a oração, são os fundamentos de nossa vida, sem os quais não conseguimos viver plenamente e sermos felizes.

Nesse dia da família, a minha gratidão especial é para todos os pais. Sempre me chamou atenção o poder da voz do pai, sempre firme e, por vezes, até exigente demais. Apesar de tudo, sou imensamente grato a ele, pois, graças a essa sua firmeza, aprendi a valorizar a vida e as conquistas suadas e sofridas. Ele me ensinou a lutar pela vida, pelos sonhos e a nunca desistir, porque ele sempre deu o exemplo de luta, de trabalho e de persistência. Apesar de ter partido desse mundo a mais de 20 anos, ele continua presente em minha vida, pois, o que herdamos na infância, não esquecemos nunca mais.

Nesse dia dedicado à família e especialmente aos pais, o melhor modo de agradecer, é participar da santa missa ou do culto como louvor e gratidão a Deus. Feliz daquela família que reza unida, pois, com certeza, será abençoada por Deus. A família é tão importante, que o próprio Deus quis nascer em uma família. Peçamos que a família de Nazaré, Maria, Jesus e José, modelo de família, intercedam pelos nossos lares e sejam um exemplo a serem seguidos pelos pais e filhos. Feliz e abençoado dia dos pais!

Edição n.º 1477.