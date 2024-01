Padre André Marmilicz: Mestre, onde moras?

Jesus viveu até os 30 anos em Nazaré, junto com seus pais e familiares. Pouco sabemos desse período, mas, com certeza, foi um tempo de preparação para a missão que viria em seguida. Com essa idade, ele deixou Nazaré e foi para as margens do mar da Galileia, para anunciar a boa nova do Reino de Deus. O seu batismo, proferido por João Batista no rio Jordão, é determinante, um divisor de águas, entre antes e depois da missão. O céu se abriu e uma voz do meio das nuvens anunciou o início da missão: ‘esse é o meu filho amado em quem coloco toda a minha complacência, escutai-o’. A partir desse momento, Jesus, guiado pelo espírito de Deus, começou a revelar ao mundo o verdadeiro rosto do Pai. Nele, através de suas palavras, gestos e ações, se realizou plenamente a revelação do plano salvador de Deus.

Jesus tinha plena consciência, desde o início da pregação, da necessidade de preparar pessoas que dessem continuidade ao seu projeto. Para tanto, escolheu alguns para estar com ele, para conviver com ele, para observar como ele fazia, para aprender com ele. Escolheu aqueles que ele quis, que, certamente, não eram os melhores, mas, foi lapidando-os com o tempo. André e outro discípulo, que foram os primeiros chamados para a missão, perguntaram: ‘Mestre, onde moras?’ E ele responde: ‘vinde e vede’. E eles foram, e, permaneceram com ele. André foi ao encontro de Pedro e lhe disse: ‘encontramos o Messias’ e Pedro foi então ao encontro do Mestre. Num primeiro olhar, Jesus viu em Pedro o Cefas, a pedra, a rocha a quem mais tarde confiaria a continuidade da missão, como chefe da Igreja.

Encontramos em Jesus o verdadeiro líder, que sabe delegar, confiar, acreditar no outro. Os apóstolos, com certeza, eram pessoas rudes, a maioria sem estudos, que aprenderam na escola de Jesus o que significa construção do Reino de Deus. Todos eles foram e ficaram com ele durante três anos, como um verdadeiro seminário, onde aprenderam os verdadeiros valores do Reino. Quando Jesus partiu desse mundo para a casa do Pai, foram eles as verdadeiras testemunhas, que levaram a boa nova em todos os cantos do universo. Aprenderam com o Mestre o que significa o verbo amar e se doaram completamente pela causa do evangelho, dando a própria vida por amor aos irmãos. Movidos pelo espírito de Jesus, enfrentaram inúmeras adversidades impostas, sobretudo, pelo império romano. Foram fiéis até o fim, e, a maioria deles, morreu como mártir, vivendo o amor a Jesus até as últimas consequências.

Hoje, nós, como seguidores de Jesus, precisamos aprender na sua escola o que significa a construção do Reino de Deus. A exemplos dos apóstolos que foram e ficaram com ele, que aprenderam dele os valores do Reino, hoje somos nós, chamados a conviver com o Mestre e aprender dele o verdadeiro sentido da vida. Para tanto, faz-se necessária a leitura do evangelho, onde encontramos Jesus. Como conhecer e como amar Jesus, sem o contato com as Sagradas Escrituras? A leitura orante da Bíblia torna-se o meio mais eficaz de encontro com o Mestre. Na medida em que a sua palavra vai sendo meditada e assumida, a nossa vida também vai sendo transformada. Ir ao encontro de Jesus, deixar-se tocar e mudar nosso jeito de ser, é o caminho para quem quer segui-lo. Que ele habite o nosso interior e assim seremos testemunhas do seu amor.