Pai busca ajuda da Guarda Municipal para salvar seu filho de um engasgamento e acaba preso

Na manhã de domingo (23), um casal buscou auxílio na Sede da Guarda Municipal, do Estação, após o seu bebê de apenas seis dias ter se engasgado. Diante da emergência, uma equipe da Guarda Municipal agiu rapidamente, realizando as manobras necessárias para desengasgar o bebê, que teve a respiração restabelecida.

Após o atendimento inicial, os Guardas Municipais decidiram levar o recém-nascido ao HMA para uma avaliação completa, garantindo assim que não houvesse mais riscos para a saúde do bebê. No entanto, durante o preenchimento do relatório da ocorrência, os policiais acessaram os documentos do pai da criança e, ao inserir seus dados no Sistema SESP/PR, descobriram que havia um mandado de prisão ativo contra ele pelo crime de homicídio.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao pai do bebê, que foi imediatamente encaminhado a delegacia, onde ficou à disposição da justiça.