Panificadora Kituti’s completa um ano de atividade em Araucária

A Panificadora Kituti’s, comemora neste mês de fevereiro mais um ano de história, marcado por desafios, inovação e um compromisso com a qualidade e o atendimento. Antes de se tornar a Panificadora Kituti’s que conhecemos hoje, a empresa precisou se reinventar para garantir sua continuidade.

Inicialmente voltada para eventos, a Kituti’s viu suas atividades serem impactadas diretamente pelas proibições às festas e reuniões. No entanto, com criatividade, encontrou novos caminhos. Um dos momentos decisivos dessa trajetória foi a oportunidade de assumir a gestão da cantina do Colégio Adventista de Araucária, um marco que ajudou a consolidar sua presença na cidade.

O compromisso com a excelência sempre esteve no centro do trabalho da panificadora. No primeiro ano, o foco foi estreitar os laços com a comunidade e proporcionar uma experiência diferenciada a cada cliente. O tradicional café colonial, tão apreciado pelo público, passou a fazer parte do cardápio nos domingos, oferecendo uma combinação irresistível de sabores caseiros e aconchegos. Além disso, a equipe passou a incluir no cardápio produtos essenciais para um café da manhã reforçado, atendendo às necessidades de quem busca praticidade sem abrir mão da qualidade.

Agora, com a empresa consolidada, a proposta é ampliar ainda mais o leque de produtos e serviços, garantindo que a panificadora continue sendo uma opção acessível e conveniente para todos. Em meio à correria do dia a dia, a Kituti’s busca oferecer soluções que tornem a rotina dos clientes mais saborosa e especial.

Além disso, a Panificadora Kitutis oferece um serviço especializado de encomendas, garantindo produtos frescos e de alta qualidade para diversas ocasiões. Seja para festas, eventos ou simplesmente para o dia a dia.

Para a equipe da panificadora, cada conquista é motivo de gratidão. “Apesar de tantos desafios no mundo do empreendedorismo, ficamos felizes de participar de tantos momentos na vida dos nossos clientes. O pão de cada dia é sagrado e representa uma demonstração de amor por aqueles que estão conosco nessa jornada. Somos gratos à nossa equipe, que trabalha com carinho e responsabilidade para que tudo chegue tão gostoso à mesa dos nossos clientes e amigos”, compartilhou Erica Borgo, proprietária da Kituti’s.

Serviço

A panificadora está localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, 1016 e os clientes podem conhecer melhor o trabalho através das redes sociais de empresa, Facebook: Panificadora Kituti’s e Instagram: @_kitutis. Você pode entrar em contato através do telefone (41) 99899-4335.

O horário de funcionamento é de segunda a quinta das 07:30 às 19:30, sexta das 07:30 as 18:30, domingo das 07:30 às 14:00 o café colonial acontece todos os domingos das 7:30 às 13:30.

Edição n.º 1453. Nina Santos.