Parnaplast completa 50 anos embalada em constantes investimentos para seguir entre as maiores do mercado

Uma das principais empresas da área industrial de Araucária completa agora em fevereiro 50 anos de existência. Estamos falando da Parnaplast Embalagens, cuja história de crescimento e desafios superados se confunde com a da própria trajetória da cidade em que está instalada.

A empresa nasceu em 1974, com sede em Curitiba e focada na produção de sacos para cereais e supermercados. Dois anos depois veio para Araucária, se instalando numa área de quarenta mil metros quadrados. Na década de 1980 a Parnaplast entrou no segmento de embalagens de coextrusão.

Ao longo desse meio século de vida foram muitos os desafios enfrentados pela Parnaplast para sobreviver as guinadas da economia mundial e as constantes exigências do mercado, principalmente no que diz respeito a inovação e desenvolvimento de produtos que atendam as demandas de sua clientela.

Meta da Parnaplast é crescer 20% neste ano de 2024 em relação ao ano passado. Foto: Raquel Kriger Paiva

Nessas cinco décadas de história, alguns fatos são determinantes para entender porque a empresa chega a 2024 em franca expansão, líder em alguns segmentos de embalagens e pronta para seguir oferecendo soluções tecnológicas efetivas para seus clientes. Um desses momentos é o início da década de 1.990, quando a empresa se consolidou no mercado de embalagens multicamadas de alta e média barreira, essenciais para a indústria frigorífica e laticínios, dentre outras. As certificações de qualidade em seu processo fabril também garantiram à Parnaplast um diferencial em seu segmento. Em 1997 a empresa obteve a ISO 9000. Três anos depois foi a vez da certificação BPF. Já em 2018 o certificado APPCC e, em 2020, a certificação FSSC 22000.

Para entendermos outro momento fundamental nessa história de sucesso da Parnaplast precisamos voltar 2005. Isto porque foi nesse ano que acontece a troca do controle acionário da empresa, passando da família Zimermann para a família de Francisco Zomer. Mais tarde, os Zomer’s reúnem suas empresas no FCO Group, que detém hoje seis marcas, dentre as quais a Parnaplast.

Ao longo de de cinco décadas, empresa passou por várias ampliações. Na imagem registro de como era a Parnaplast na década de 1970

Impulsionada pela mudança de controle acionário, a Parnaplast foi ao mercado para ampliar seu parque de máquinas, de modo que pudesse entregar aos seus clientes mais do que simples embalagens e sim soluções criativas e inovadores para que esses produtos cheguem ao consumidor final sempre bem acondicionados e visualmente encantadores.

Simultaneamente a essa melhoria de seu parque de máquinas, a empresa também vem ampliando sua área construída. A fachada modesta da Parnaplast, instalada na Avenida das Araucárias há décadas, deu lugar a um grande prédio, todo espelhado. Em 2022, foi inaugurado o novo setor administrativo da unidade. Da mesma forma, a área fabril também está em expansão, devendo chegar ainda neste ano a quase 20 mil metros quadrados de área construída.

Hoje, a empresa conta com cerca de 310 colaboradores. O parque de máquinas funciona 24 horas por dia, tudo para atender os mais diversos clientes internos e externos. Os constantes investimentos em tecnologia, inclusive, fazem hoje da Parnaplast o maior fabricante de embalagens multicamadas do Brasil. Produtos que nós compramos diariamente nos mais diversos supermercados de Araucária e do país todo são embalados pela indústria araucariense, como presunto, salsicha, bacon, queijo e assim por diante.

Registro histórico mostra obras de terraplanagem da Parnaplast, ainda na década de 1970

E é a relevância da Parnaplast neste e outros segmentos de gêneros frigoríficos, de laticínios, massas frescas, agrícolas e outros tantos que fazem com que ao longo dos últimos 15 anos ela tenha apresentado um crescimento constante em sua produção anual. Em 2009, por exemplo, a empresa produzia menos da metade do que produziu no ano de 2023. E a meta para 2024 é seguir nessa toada, sendo que os investimentos na ampliação da unidade fabril e na compra de um novo equipamento devem fazer com que a produção neste ano seja até 20% maior do que no ano passado. Crescimento este que vai ao encontro do slogan da Parnaplast, que é “não acompanhamos as mudanças, somos parte dela”.

