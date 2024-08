Paróquia N. Sra. do Perpétuo Socorro recebe peregrinação das relíquias e réplica da imagem de São Vicente de Paulo

Por ocasião das celebrações do 4º centenário da Fundação Congregação da Missão, a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha, receberá a réplica da imagem do corpo de São Vicente de Paulo e algumas relíquias, como fragmento de osso, parte de veste litúrgica e a Carta dirigida a Santa Luísa de Marillac. A peregrinação acontecerá na próxima quinta-feira, 05 de setembro, das 09h às 19h.

A réplica do corpo de São Vicente em cera, que acompanha as relíquias, veio de Roma, na Itália. Ela tem o propósito de divulgar a espiritualidade Vicentina e levar os fiéis a despertar o desejo de conhecer a vida de São Vicente de Paulo, o padroeiro das Associações de Caridade.

Foto: Divulgação

Além da divulgação dos 400 da Congregação da Missão, a peregrinação também visa tornar conhecido o carisma (Carta do Superior Geral aos Coirmãos de 25/01/24) e a promoção vocacional com os Ramos da Família Vicentina no Brasil.

Durante todo o dia, a igreja estará aberta para visitação e às 19h haverá uma Missa, celebrada pelo padre Edson Friedrichsen, CM – Custódio-Portador das Relíquias e Coordenador Família Vicentina. A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está localizada na rua R. Pedro Gawlak, 174 – Fazenda Velha.