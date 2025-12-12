A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está convidando a população de Araucária para acompanhar a cantata “Um Conto de Natal”, que acontecerá nos dias 13 e 14 de dezembro (sábado e domingo), às 20h. O espetáculo preparado pela Comunidade Matriz, juntamente com os catequizandos, será apresentado no Centro Catequético da Matriz, que fica na Rua Pedro Gawlak, 174, próximo à Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha.

“Será um evento especial onde você e sua família viverão um momento cheio de luz, encanto e esperança. Porque mais do que um espetáculo, a cantata representa como um abraço musical que acolhe, emociona e desperta o melhor do espírito natalino”, convida a Paróquia.

NATAL SOLIDÁRIO

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também está realizando a campanha Natal Solidário, que visa arrecadar brinquedos novos ou usados (em bom estado) e chocolates para alegrar e tornar a data especial para muitas crianças.

O prazo para entrega das doações é até o dia 15 de dezembro e a entrega deve ser feita no Escritório Paroquial. Todas as doações serão destinadas às famílias, especialmente às crianças atendidas pela equipe dos Vicentinos. “Neste Natal, ajude-nos a espalhar sorrisos e alegria para aqueles que precisam. Sua contribuição faz a diferença!”.

Edição n.º 1495.