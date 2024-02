Parques e praças de Araucária são um convite ao lazer em meio ao caos urbano

Araucária é conhecida também pela beleza do paisagismo e pelos equipamentos disponibilizados ao público, gratuitamente. São muitas praças e parques espalhados por vários cantos da cidade, que somam o que existe de área verde para os moradores melhorarem sua qualidade de vida.

Esses locais de convívio dos moradores receberam atenção da Prefeitura recentemente, passaram por revitalização, para melhorar a estrutura e proporcionar mais conforto aos usuários.

Parque Cachoeira

O Parque Cachoeira, um dos cartões postais de Araucária e considerado o principal ponto de lazer dos araucarienses, recebeu uma série de melhorias. Entre elas banheiros modernos e churrasqueiras, e vai ganhar em breve uma pista de patinação, que ficará nos fundos da atual UBS Santa Mónica, quando a obra da nova unidade for concluída, obra que também irá qualificar umas das entradas laterais do parque.

Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), outro projeto em andamento contempla a requalificação no acesso principal do Parque Cachoeira, pela Rua Ceará, valorizando as calçadas, por meio de boulevard arborizado, substituição dos muros palitos existentes por gradil, melhorando a permeabilidade visual; a criação de totem de comunicação visual; novo paisagismo; criação de áreas para novos esportes, lazer e contemplação.

“Juntamente com a requalificação do acesso ao parque, foi prevista uma estrutura de apoio aos visitantes do local, intitulada Espaço Cachoeira, com área total construída estimada de 1.031,26m². A estrutura servirá como ponto de recepção e orientação aos visitantes do parque, contará com três quiosques que poderão ser utilizados para gastronomia e/ou artesanatos; área coberta com palco para apresentações musicais e culturais; espaço para exposições; além da previsão para 24 mesas, área de apoio ao turista com recepção e estar, banheiros internos com fraldários. O parque terá dois níveis de terraços descobertos com mesas, bancos para incentivar a educação ambiental, que poderão ser acessados independente do funcionamento do Espaço Cachoeira, criando uma praça elevada com vista privilegiada para o parque”, explica a SMPL.

Além da instalação do espaço com churrasqueiras e estacionamento, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) foi responsável por outras melhorias feitas recentemente no Parque Cachoeira, como a criação de espaço pet, drenagem do campo, pistas esportivas, playground e instalação do piso modular no parquinho, nova ponte e bicicletário.

Parque CSU

Outro projeto da Prefeitura, já em andamento, visa oferecer uma nova opção de passeio e atividades em outra região do município: o Parque CSU, um espaço público que já apresentava equipamentos esportivos e edificações de apoio ao esporte. O projeto prevê a requalificação não apenas dos equipamentos pertencentes ao complexo, mas a potencialização do espaço existente para a criação de um novo parque para Araucária.

Parque CSU ganhará a requalificação dos equipamentos do complexo e a potencialização do espaço existente para a criação ade um novo parque

“Está prevista a retirada dos muros existentes ao redor do CSU, possibilitando a integração deste novo parque com a Praça da Bíblia e com a cidade”, explica a Secretaria do Planejamento.

O Parque CSU terá:

Amplo calçadão para pedestres na Av. Agrimensor Carlos Hasselmann com espaços de permanência arborizados;



Gramado arborizado para lazer e piquenique;



Criação de mobiliário urbano exclusivo (bancos, lixeiras e floreiras);



Criação de portal escultórico para marcar o acesso de pedestres;



Criação de novas áreas de estacionamento;



Criação de bicicletário coberto;



Retirada da quadra de areia para a criação de novas quadras esportivas com arquibancadas: quadra de tênis, 2 quadras de squash, quadra de futebol society;



Reforma da pista de skate;



Criação de pista de corrida com pavimentação e sinalização adequadas;



Criação de novas áreas de lazer: rede horizontal para descanso e lazer, palco para apresentações, escorregadores integrados ao talude de madeira;



Criação de mesas de ping-pong e xadrez;



Criação de Espaço Pet com bancos, bebedouro e obstáculos;



Proposta de iluminação adaptada a característica de cada tipo de uso (áreas de circulação de pedestres, áreas de circulação de veículos, bancos, espaços de permanência);



Criação de comunicação visual e Totens exclusivos para o Parque;



Criação de Letreiro “EU ♥ ARAUCÁRIA” como um fortalecimento da identidade da cidade;



Criação de um Espaço Gastronômico, com 8 quiosques alimentícios, espaço Kids e palco para apresentações, com capacidade para aproximadamente 200 pessoas em área coberta, além de mesas externas. O Espaço Gastronômico ainda conta com dois níveis de terraços descobertos com mesas, bancos e floreiras que poderão ser acessados independente do funcionamento dos quiosques, criando uma praça elevada com vista privilegiada do CSU.



Está prevista ainda a criação de um Banheiro Público para atender aos usuários do parque;



Obras de manutenção como pinturas externas e internas, troca de pisos e forros, adequação de acessibilidade e troca das instalações elétricas das edificações existentes (bloco de fisioterapia, centro de treinamentos, ginásio coberto); assim como a troca do telhado do ginásio coberto.

Parque Natural do Iguaçu

Há uma grande expectativa da população em torno da criação de um novo parque em Araucária: o Parque Natural do Iguaçu. O primeiro anúncio em torno da implantação desse novo espaço de lazer comunitário foi divulgado em 2019, pela então Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) – atual Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep). O projeto já teria sido revisado e encaminhado à Prefeitura Municipal, com previsão de início das obras ainda naquele ano. Porém, questionadas sobre o assunto, tanto a AMEP quanto a Prefeitura, não forneceram detalhes sobre prazos.

Parque Iguaçu terá quase 2 milhões de metros quadrados de área e ficará na foz do rio Passaúna, na área onde ficam as cavas

O parque terá quase 2 milhões de metros quadrados de área e ficará na foz do rio Passaúna, numa área onde estão localizadas as cavas. As lagoas deverão ser implantadas aproveitando uma sequência dessas áreas. O projeto prevê ainda que o acesso ao parque se dará pelas ruas Eva Szrajier, José Biscaia e Bruno da Rocha, sendo que a área de estacionamento ficará instalada às margens da rua Bernardo Frederico Michel.

Quando implantado, além de uma grande pista de caminhada ao longo da área de vegetação, o parque também terá um centro de exposições, quadras de vôlei de areia e de futebol society, 3 playgrounds, quiosques com churrasqueiras e trapiches de acesso aos lagos.

Parte dos recursos para a implantação do parque serão do Governo Federal, por meio do Programa Avançar Cidades-Saneamento, e parte será uma contrapartida do Estado. Depois de pronto, a administração do espaço também irá ficar a cargo do Governo do Paraná.

Praças: lazer nos bairros!

Os araucarienses também ganharam recentemente algumas praças novas e outras já existentes passaram por revitalizações. A Praça do Costeira, localizada na Rua Maria Aparecida Saliba, esquina com a Jean Becue, ainda em obras, possui uma área total de cerca de 6 mil metros quadrados e contempla três terrenos, hoje sem uso, na região das ruas Maria Aparecida Saliba Torres, Gustavo Michel Saliba e Jean Becue.

Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, há detalhes exclusivos desse projeto que foram pensados para que a comunidade possa ter uma moderna estrutura de lazer no local e, aproveitando o declive existente, a oportunidade também de poder contemplar o pôr-do-sol.

Conforme o projeto, haverá três patamares/níveis, que se apropriam do relevo local e incorporam uma identidade única para a praça. No primeiro deles, no ponto mais alto, estão previstos uma quadra poliesportiva, uma quadra de areia para vôlei ou beach tênis, bicicletário, mesas de pingue-pongue e de xadrez/dama. O segundo patamar, em nível intermediário no terreno, será o ponto para aqueles que quiserem relaxar e contemplar o fim de tarde, por exemplo. Com uso de madeira ecológica (de maior durabilidade), o projeto prevê decks / bancos ao longo de uma escadaria que acomoda as pessoas neste patamar, que ainda contará com mesas para piquenique e redes horizontais também para que as pessoas possam se acomodar à sombra das árvores existentes que integrarão a proposta paisagística da praça. O terceiro e último trecho da praça, em nível mais baixo do terreno, será uma área recreativa, além de um playground que aproveita o desnível do terreno formando um escorregador, área de escalada, e prismas com obstáculos diferentes. As crianças também se divertirão em camas elásticas que serão instaladas no piso. Este último trecho da praça contará ainda com espaço pet cercado (com alguns obstáculos), academia da 3ª idade, mesas para jogos de tabuleiro.

Praça Jardim do Bosque ganhou uma cancha com grama sintética, ela está localizada na Rua Lotus, esquina com a Rua Gerânios / Foto: Raquel Krieger

A Praça Tindiquera, localizada na Rua José Wsoek, também está recebendo obras de revitalização. As melhorias abrangerão uma área de 6.200m² no entorno do Centro de Referência em Capacitação, da Secretaria de Assistência Social (SMAS), e do CMEI Tindiquera. Merece destaque no projeto a preocupação com a integração dos espaços, a melhoria no paisagismo, além da futura quadra de areia com objetivo de atender a atividades de vôlei de praia e de handebol de areia.

A principal alteração que ocorrerá na praça será a melhoria na integração dos espaços, por meio de caminhos e acessos. Um exemplo será a abertura de uma via para pedestres com acesso da rua Marcelino Jasinski à rua José Wsoek pelo meio da praça. Esses caminhos que levam à parte central da praça também poderão ser utilizados para atividades com crianças com maior segurança, já que ficam mais distantes da rua. Essa segurança também estará no parquinho infantil, que será realocado para a parte central da praça e terá piso emborrachado.

A melhoria na quadra de areia incluirá alambrado no entorno e arquibancada nos dois lados. Próximo a ela, ficará a academia ao ar livre, além de um espaço para atividades variadas. Bicicletários também estarão em diferentes pontos da praça.

O projeto também leva em conta o uso que a comunidade já faz do espaço. No lado voltado para a rua Marcelino Jasinski, há um ponto de ônibus e é costume que as pessoas também utilizem uma mureta próxima para sentar e aguardar o transporte coletivo. Essa mureta será transformada em um banco grande, de maneira a atender a quem já está acostumado a aguardar o ônibus neste ponto da praça.

Outro exemplo de atenção à comunidade local é que a Prefeitura realizou o mapeamento de todas as árvores e mudas existentes na praça. A grande maioria dessas mudas (no geral, de árvores frutíferas) será preservada. Mais que isso: essas mudas plantadas por um morador da região, foram incluídas no projeto de paisagismo a ser realizado.

A Prefeitura também está construindo uma Pracinha em frente à Escola Deputado João Leopoldo Jacomel, no Jardim Gralha Azul, no bairro Costeira. A praça será aberta para os moradores, independente do horário de atendimento da unidade educacional.

Entre as praças com obras já concluídas estão a Praça Maranhão, já concluída e entregue à população, na Rua Francisco Drewniak, esquina com Rua Antônio Pereira; Praça Prímula, localizada na Rua Prímula esquina com a Rua Maria Nassar Schaustek; Praça Moradias Serena, que fica na Rua Cezar Hasselman esquina com a Rua Ludovina Furman; Praça Sonia Budziak, que fica na Rua Sonia Budziak nº 261, no bairro Capela Velha; e Praça Claret, na Rua Maranhão esquina com Rua Maria Sobânia.

Duas praças também ganharam canchas com grama sintética: a Praça Palomar, que fica na Rua Maria Brunatto Cantador esquina com Helena Pietrzyk e a Praça Jardim do Bosque, localizada na Rua Lotus esquina com a Rua Gerânios.