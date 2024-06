Patinador Enzo cria vakinha virtual para participar do Mundial na Itália

Enzo Vansuita de Mesquita, de 12 anos, coleciona títulos nos patins street, mas o principal deles, que pode dar uma sacudida na sua carreira, ele ainda não tem: o Mundial de Esportes sobre Rodas (World Skate Games). A competição será no mês de setembro, em Roma (Itália). O jovem araucariense conquistou a vaga para integrar a seleção brasileira e disputar o Mundial, após os excelentes resultados que conquistou no Campeonato Brasileiro.

A vontade de Enzo em representar o Brasil é grande, porém todos nós sabemos que para um atleta participar de uma competição no exterior, sem patrocinadores, é praticamente impossível. Para o jovem araucariense não será diferente, ele precisa de apoio financeiros para bancar os custos da viagem, estadia, alimentação e também as taxas do campeonato.

Foi por isso que ele criou uma vakinha virtual e agora corre contra o tempo para conseguir todo o valor que precisa para poder competir no Mundial. A meta é arrecadar 25 mil reais, que ajudariam a cobrir os gastos dessa viagem e toda ajuda será bem-vinda.

Para acessar a vakinha “Patins e Paixão: Enzo no Mundial de Patins Street” é só entrar no site www.vakinha.com.br e acessar o ID 4878157. Você também pode contribuir na vakinha fazendo um PIX na chave 4878157@vakinha.com.br, ou ainda fazendo um PIX diretamente para o atleta na chave 10227028902.

“Cada contribuição fará a diferença, me ajudará a realizar esse sonho e a promover o esporte no Brasil. Os recursos arrecadados serão utilizados para bancar despesas da viagem minha e do meu pai que irá me acompanhar, englobando transporte aéreo, hospedagem, alimentação, taxas de inscrição e traslados. Conto com o seu apoio!”, pede Enzo.

Edição n.º 1421