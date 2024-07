Patriotas enfrentará o Paraná Clube na semifinal da Segundona Paranaense

O Patriotas FC está na semifinal do Campeonato Paranaense da Segunda Divisão – Segundona Paranaense, confiando ainda mais no acesso à divisão de elite do futebol estadual em 2025. Apesar do empate contra o Nacional por 1X1 na 9ª rodada, realizada no domingo (30/06), e da soma de apenas mais um ponto na classificação, o time já havia se garantido na semifinal por antecipação.

O Quadricolor sofreu o gol aos 8 minutos do primeiro tempo, porém buscou o empate, que veio aos 25 minutos, pelos pés do jogador Emerson Takada. Embora os dois times tenham buscado o desempate no decorrer da partida, o placar ficou igualado.

No próximo sábado (06/07), o Patriotas enfrentará o Paraná Clube, buscando a vaga para a grande final da Segundona. A partida será às 16h, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Sub-20

No Paranaense Sub-20 o Patriotas venceu o Rio Branco por 2X0, na rodada de sábado (29/06) e segue na vice-liderança do Grupo D, com 10 pontos, e com classificação já garantida. Os gols que levaram o time à vitória foram marcados aos 29 minutos do primeiro tempo com Jackson Oliveira, e aos 18 minutos do segundo tempo com Diogo Santos.

No próximo sábado (06/07), às 15h30, o Patriotas enfrentará o Araucária ECR, que luta pela sobrevivência na competição. O jogo será no CT Toca do Jacaré, em Curitiba.

