Patriotas FC vence jogo de ida da final da Copa Paraná Sub-20

O Patriotas FC começou com o pé direito a etapa final da Copa Paraná Sub-20. No sábado (16/11), venceu o jogo de ida contra o Andraus por 3×1, conquistando uma grande vantagem para o jogo de ida, que será no próximo sábado (23), no Estádio Fanático, às 15h.

O time já entrará em campo com pelo menos um gol de saldo, ou seja, poderá perder por 1X0 que ainda assim será campeão, e se o Andraus vencer por dois gols de diferença, o título da Copa será decidido nos pênaltis.

Os gols do Quadricolor foram marcados por Ruan Lima, Jackson e Rafael. Com mais esta vitória, o time chega a 12 confrontos de invencibilidade (somando duas competições). “Agradecemos todo apoio recebido da nossa fiel torcida, com certeza isso foi fundamental para mais essa vitória. Esperamos contar novamente com esse apoio no segundo jogo contra o Andraus”, afirmou a diretoria.

