Patriotas goleou o Vasco e garantiu classificação antecipada na Copa Paraná Sub-20

Com quatro jogos e quatro vitórias o Patriotas FC está classificado para a próxima fase da Copa Paraná Sub-20, com duas rodadas de antecedência. Nesta quarta-feira (16/10), o Jacaré estava inspirado, mesmo jogando fora de casa, aplicou uma goleada de 6×1 em cima do Vasco.

Em campo com o time reserva, o Quadricolor conseguiu um excelente resultado e embora tenha mais dois jogos pela frente, já carimbou a vaga para as semifinais. Quatro gols foram marcados pelo jogador Jackson e Federico e Ruan Lima marcaram um gol cada. Com este resultado o time segue invito até agora, com 100% de aproveitamento.

O Patriotas volta a jogar na próxima quarta-feira (23), às 15h, diante do Hope, em Campo Largo.

Edição n.º 1437. Foto: @benofotos.