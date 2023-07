Patriotas se classifica em 1º para a semifinal da Segundona Paranaense

Após empatar com o Paraná Clube no último jogo da 1ª fase do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de Profissionais – Segundona 2023, o Patriotas FC encerrou como líder na classificação e ainda eliminou o adversário, que jogava apenas pela vitória. O jogo aconteceu no domingo (25/06) no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba e o placar final foi de 2X2.

Segundo o diretor de esportes do Patriotas, o time fez um bom jogo e até perdeu um pênalti no começo, porém na sequência abriu o placar em 1X0. Depois que marcamos o gol, o Paraná veio pra cima e conseguiu empatar e virar o jogo. Estava 2X1 pra eles, mas no final, aos 50 minutos de jogo, conseguimos o gol do empate e fechamos o placar em 2X2. Dessa forma eliminamos o Paraná e conquistamos nossa classificação no 1º lugar, como era planejado”, disse José Negreiros.

O próximo jogo do Patriotas será no domingo (02/07), às 15h, contra o PSTC. O local da partida ainda não foi definido. “Teremos uma semana intensa de treinos, porque a nova fase promete mais dificuldades. Mas estamos com boas expectativas e mantendo o foco que é buscar o acesso à Primeirona em 2024”, declarou Negreiros.

Classificados para semifinal

Além do Patriotas FC, também se classificaram para a disputa da segunda fase (semifinal) da Segundona Paranaense os times do Andraus, Iguaçu e PSTC.

Sub 20

No Paranaense Sub 20 o Patriotas também está numa boa fase. No sábado (24) empatou com o Paraná Clube em 0X0 e conseguiu se classificar em 1º no seu grupo. Na próxima sexta-feira (30) o time enfrentará o Independente São Joseense, às 15h30, no CT Toca do Jacaré, em Curitiba.

