Patriotas vence o Hercílio Luz e o Vasco da Gama nas duas últimas rodadas da Copa Sul Sub-20

Jogando em casa, no CT Toca do Jacaré, o Patriotas FC se impôs em cima do Hercílio Luz e fez uma partida segura defensivamente, vencendo por 1×0. O time aproveitou a chance com Maycon, aos 16 minutos do segundo tempo, para abrir o placar e garantir os três pontos. O jogo aconteceu no sábado, 28 de setembro, e foi válido pela quarta rodada da Copa Sul Sub-20.

Na tarde desta quarta-feira (02/10), foi a vez do Quadricolor receber em casa o Vasco da Gama. Confiante, o time se impôs novamente em campo e aplicou uma goleada de 4×1. Os gols foram marcados pelos jogadores Federico, Jackson, Maranhão e Vitinho. Este jogo foi válido pela quinta rodada da Copa.

Na sexta-feira (04), às 15h, o Patriotas enfrentará o Marcílio Dias, no Estádio Hélio Wippel, em Itajaí, na partida que será válida pela quinta rodada e que poderá confirmar a classificação do time para a próxima fase.

Edição n.º 1435.