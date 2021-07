Pavimentação na área rural

Atraso nas obras de asfalto no Tietê é alvo de reclamações

Não é de hoje que a comunidade do Tietê está ansiosa pela conclusão das obras de pavimentação nas estradas da localidade. Conforme já foi informado pela Prefeitura Municipal, quando concluído o asfalto, serão 28km pavimentados, e toda essa extensão fica no perímetro de Araucária. Porém o atraso dos serviços em um dos trechos, devido à problemas com a empreiteira contratada, está deixando os moradores apreensivos. Trata-se do Trecho 3C, cuja extensão é de 2.370,90 metros. Segundo os moradores, a obra está atrasada há meses.

A Prefeitura de Araucária informou que já notificou a empresa e está em tratativas para resolver o problema o mais breve possível. Disse ainda que a empresa notificada executou apenas o serviço de terraplanagem. Ainda de acordo com a Prefeitura, a pavimentação da Estrada do Tietê, que totaliza uma extensão de 28km, somando os trechos já concluídos anteriormente, está sendo executada pelo Município, com recursos financiados pelo Governo do Estado. Até o momento, ainda faltam concluir os trechos Tietê 3B e Tietê 06, que já foram licitados, e o Tietê 7, que vai até a região de Onças e ainda será licitado, este último com o projeto já concluído.