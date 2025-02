PB Consignado oferece serviços de antecipação de até 10 anos do saque-aniversário do FGTS

A PB Consignado oferece um serviço para trabalhadores que desejam antecipar o saldo do Saque-Aniversário do FGTS de forma rápida e sem burocracia. Muitas pessoas ainda desconhecem essa possibilidade e acreditam que não podem sacar o benefício ou que precisarão assumir uma dívida com parcelas mensais. No entanto, a antecipação do FGTS permite que o trabalhador receba o valor acumulado imediatamente, sem comprometer seu orçamento com prestações.

A modalidade funciona de maneira simples e totalmente autorizada pela Caixa Econômica Federal. O cliente que optou pelo Saque-Aniversário do FGTS pode antecipar até 10 anos do benefício de uma única vez, e quem não tem o benefício ativo, pode solicitar também. Em vez de esperar ano a ano para sacar o valor liberado pelo governo, ele recebe tudo de forma imediata. O banco antecipa essa quantia, e os valores são descontados diretamente da conta do FGTS nos anos seguintes, sem que o cliente precise pagar parcelas ou assumir qualquer dívida extra.

Esse tipo de antecipação é uma excelente alternativa para quem precisa de dinheiro rápido para cobrir despesas emergenciais, como uma reforma, uma dívida urgente ou qualquer outra necessidade. Ao contrário dos empréstimos tradicionais, essa modalidade não compromete o orçamento mensal com prestações, já que o pagamento é feito automaticamente pelo FGTS ao longo dos anos. O dinheiro é depositado na conta do cliente em até 15 minutos via PIX, permitindo total liberdade para utilizar o valor como preferir.

A PB Consignado facilita o acesso ao serviço e oferece um atendimento personalizado para esclarecer dúvidas e ajudar os clientes a realizarem a simulação de forma gratuita e sem compromisso. O saque pode ser feito a partir de R$ 100,00, garantindo flexibilidade para diferentes necessidades financeiras.

Com a possibilidade de antecipar o FGTS sem burocracia, sem parcelas e com liberação imediata, a PB Consignado se destaca como uma opção para quem precisa de dinheiro rápido e seguro.

Atendendo aposentados, pensionistas do INSS, servidores públicos e, em especial, os funcionários da Prefeitura de Araucária, do Estado do Paraná e da Prefeitura de Curitiba, essa modalidade oferece uma alternativa acessível e descomplicada para quem precisa de dinheiro rápido e sem endividamento.

Serviço

O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h. Em casos de necessidade, a empresa fica à disposição fora do expediente e também realiza agendamentos para atendimento aos sábados. Para entrar em contato, o telefone é (41) 4114-0674 ou WhatsApp (41) 99595-9088 O atendimento também está disponível presencialmente na unidade localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, 1236 – Iguaçu.

Edição n.º 1452. Nina Santos.