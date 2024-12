PCPR prende dois suspeitos de tentativa de homicídio no Campina da Barra

Na última terça-feira, 17 de dezembro, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu temporariamente, dois homens suspeitos de cometerem uma tentativa de homicídio no bairro Campina da Barra.

O crime aconteceu quando a vítima, de 28 anos, quase foi atropelada por um dos suspeitos. Ele estava pilotando uma motocicleta, e felizmente, a vítima conseguiu desviar a tempo. Porém, em seguida, ela foi atingida por um carro, que estava sendo conduzindo pelo segundo suspeito.

No dia seguinte do crime, os policiais civis conseguirem localizar o veículo, que foi apreendido. Os autores do crime foram identificados, eles foram presos e encaminhados para o sistema penitenciário.



As diligências prosseguem para a conclusão do inquérito policial, que será encaminhado ao Poder Judiciário com relatório final para análise do Ministério Público no tocante a eventual oferecimento de denúncia”, explica Felipe Martins, delegado da PCPR.