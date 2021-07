Neste bate-papo que fizemos com a médica dermatologista Priscila Bossardi, ficamos sabendo um pouco mais sobre doenças que tendem a ter algum tipo de agravamento agora no Inverno. Trocamos uma ideia também sobre os cuidados com a pele em tempos de cuidado redobrado na prevenção à Covid-19. Não deixe de assistir a este vídeo!