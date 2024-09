Peregrinação de Nossa Senhora das Dores nas comunidades começa em 02 de setembro

A partir do dia 02 de setembro começa a peregrinação da imagem de Nossa Senhora das Dores, padroeira da Paróquia da Vila Angélica, nas comunidades. Antes do envio será celebrada uma Missa, às 20h, com o tema “Maria mãe de Todos”, na Igreja Matriz.

No dia 03 a imagem segue para a Capela São José, no dia 04 para a Capela São Sebastião, dia 05 para a Capela Nossa Senhora das Graças, dia 06 Capela Sagrado Coração de Jesus, dia 07 Capela Santa Rita, dia 08 Capela São João Batista, dia 09 Capela São Vicente, dia 10 Capela Santo Estanislau, dia 11 Capela São Francisco, dia 12 Capela São Miguel, dia 13 Capela Nossa Senhora Aparecida.

Em todos os dias as celebrações nas capelas acontecem às 20h, sempre com temas focados na vida de Maria. No dia 15 a imagem de Nossa Senhora das Dores retorna à Matriz, onde acontece a Festa da Padroeira, com a Missa de encerramento às 10h. A celebração contará com a participação de todas as comunidades, com seus respectivos padroeiros.

