Pizzaria Doney comemora 3 anos no dia 6 de julho e vai presentear cliente

Pizzas da Doney são preparadas com ingredientes selecionados e já conquistaram o paladar dos clientes. Foto: Marco Charneski

A Pizzaria Doney está de aniversário. São três anos de sucesso na cidade e muuuitttas pizzas saborosas. Para comemorar essa data tão importante, na próxima terça-feira, 6 de julho, exatamente no dia em que completa seu 3º aniversário, a pizzaria vai presentear os 100 primeiros clientes que fizerem seus pedidos. Eles ganharão de brinde uma deliciosa maçã do amor. A promoção vale tanto para pedidos delivery, quanto para pedidos no balcão, nas duas lojas.

Mas não esqueça: essa promoção será somente para o dia do aniversário! Então, anote aí na sua agenda! E quem quiser aproveitar o rodízio da Pizzaria Doney, nas duas unidades, com direito à música ao vivo, deverá fazer a reserva antecipada (confira os telefones/whatsapp no serviço). O valor do rodízio por pessoa é de R$ 25,90.

Serviço

As unidades da Pizzaria Doney ficam nos seguintes endereços: Loja 1 – Rua das Flores, 543, bairro Campina da Barra – telefones 3643-4047 e WhatsApp 99593-9063; Loja 2 – Rua Pedro de Alcântara Meira, 97, bairro Fazenda Velha (CSU) – telefones 3048-1743 e WhatsApp 98434-9868. Acesse o App “Pizzaria Doney”, que pode ser baixado nas versões Android ou IOS, ou acesse o site www.pizzariadoney.com.br, confira as opções do cardápio e faça seu pedido.

Texto: Maurenn Bernardo