PM prende no Capela Velha homem que levava na mochila quase 1kg de maconha

Em mais uma etapa da Operação Cidade Segura, a Polícia Militar de Araucária prendeu nesta quarta-feira (30/10), um homem portando cerca de 1kg de maconha. A prisão aconteceu no bairro Capela Velha, em frente a um supermercado, no momento em que a equipe policial realizava um patrulhamento. O suspeito foi visualizado parado no estacionamento do comércio, em uma moto que estava sem a placa e sem espelhos retrovisores.

Quando percebeu a viatura se aproximando, ele ficou nervoso e tentou se misturar com os demais veículos estacionados. Diante da suspeita, a equipe deu voz de abordagem, e na busca pessoal não encontrou nada de ilícito. Porém, o indivíduo carregava uma mochila nas costas e ao verificar seu conteúdo, a PM encontrou a placa da motocicleta e a maconha, totalizando 988 gramas.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Araucária para as medidas necessárias. Quando o boletim de ocorrência estava sendo lavrado, o celular do homem recebeu diversas ligações e mensagens e a polícia supõe que sejam para fins ilícitos.