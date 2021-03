PM prendeu dois homens com mandados de prisão em aberto

Dois homens com mandados de prisão foram presos pela Polícia Militar de Araucária nesta quarta-feira, 24 de março. O primeiro foi preso durante um patrulhamento pela região conhecida como Vila do Sossego. A equipe abordou um indivíduo que estava de tornozeleira e durante a busca pessoal, nada de ilícito localizado com ele. Porém, ao consultar seu nome via sistema Sesp, foi constatado que contra ela tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

A outra prisão aconteceu após a PM ter recebido informações que numa oficina na região central haveria um indivíduo com mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. A equipe realizou patrulhamento e acabou visualizando um suspeito com as mesmas características em frente à oficina. Quando abordado, o cidadão repassou nome falso e em seguida tentou fugir, sendo novamente abordado e preso. Ele foi encaminhado à Delegacia para acertar as pendências com a Justiça.