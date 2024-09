PMPR apreende 20 mil comprimidos de ecstasy e mais de 7 kg de cocaína no Fazenda Velha

Na noite da última terça-feira, 03 de setembro, a Polícia Militar do Paraná realizou uma operação de apreensão de drogas na rua Helena Pietrzyk Kurletto, no bairro Fazenda Velha. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 20 mil comprimidos de ecstasy, totalizando 8 kg, contando com MDMA em pó, já pronto para a fabricação do comprimido. Além disso, também foram apreendidos 24 gramas de maconha e 5 pacotes de cocaína, totalizando 7,760 kg.

A ocorrência deu início quando uma equipe da ROTAM estava realizando um patrulhamento pela Cidade Industrial de Curitiba (CIC). Um morador, que não quis se identificar por medo, abordou os agentes e informou ter descoberto através de outras pessoas, a existência de um imóvel em Araucária, que estaria fabricando ecstasy.

Os policiais pediram o apoio de mais uma equipe, e foram até o endereço informado pelo cidadão. Quando chegaram no local, eles escutaram o barulho de telhas quebrando e alguns moradores gritando que havia um homem correndo por cima do telhado da casa ao lado.

As equipes se separaram, enquanto uma interditava a residência onde era feita a fabricação dos entorpecentes, a outra foi atrás do indivíduo que estava fugindo. Em certo momento, o homem acabou caindo de um muro de aproximadamente 5 metros, e os agentes conseguiram realizar a abordagem. O sujeito teve apenas lesões superficiais nos braços e pernas.

Ao ser revistado, foi localizado com ele um pacote com cerca de 20 gramas de maconha. Quando questionado sobre a situação, o indivíduo confessou que a residência em questão era usada como laboratório para a confecção de comprimidos de ecstasy, e que resolveu fugir pelo telhado quando viu pela janela a viatura se aproximando.

Os agentes voltaram na casa e a encontraram sem móveis, com nenhum sinal de habitação. Em um dos quartos foram localizados os entorpecentes, um computador e um HD externo que eram utilizados na contabilidade e na comunicação com o responsável pelo tráfico de drogas, mais duas balanças de precisão que eram usadas na pesagem das drogas, e uma prensa hidráulica usada para a produção dos comprimidos.

Os policiais deram voz de prisão para o sujeito e o questionaram sobre o local onde morava. Em seguida, uma equipe foi até a casa dele e revistou o imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado. O indivíduo foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos devido à queda do muro, mas os ferimentos foram leves.

Após isso, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis. Os agentes descobriram que o sujeito, morador de Araucária, já possuía passagem pela polícia, e que inclusive, havia saído da prisão há menos de um mês pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com informações oficiais, o imóvel era alugado e a proprietária relatou à PM que havia locado para uma pastora ainda não identificada. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

