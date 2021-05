Polícia Civil de Araucária prende “playboy” que andava de carrões e ameaçava pessoas com disparos de arma de fogo

Foto: divulgação

Policiais da Delegacia de Polícia Civil de Araucária prenderam na quarta-feira, 19 de maio, Rafael Teixeira Brito, também conhecido como “playboy” e “gatão”, por posse de arma de fogo. A prisão aconteceu no bairro Capela Velha. Playboy é conhecido na região por andar com carrões caros e ameaçar pessoas, principalmente mulheres, efetuando disparos de arma de fogo. Ele também tinha mania de dar tiros quando queria comemorar algo ou para se divertir em festas e churrascos, que costumava participar em Araucária.

As informações sobre as ações de Rafael chegaram ao conhecimento da Delegacia de Polícia de Araucária, o que fez com que o delegado Tiago Wladyka solicitasse um mandado de busca e apreensão. Com o mandado em mãos, o delegado e sua equipe de investigação foram até a residência de “playboy” e o prenderam. Com ele também foi apreendido um revólver calibre .38, sem registro. Ele foi encaminhado para a DP, para as providências cabíveis.