Polícia investiga morte de mulher encontrada às margens do Rio Iguaçu

As circunstâncias da morte de Diva da Aparecida dos Santos Marques, de 63 anos, ainda é um mistério para a Delegacia de Polícia de Araucária. O corpo dela foi encontrado no dia 02 de dezembro, em um braço do rio Iguaçu, na área rural de Campina das Pedras, próximo a um areal na região. De acordo com a DP, as investigações em torno do caso vão prosseguir.

O corpo foi encontrado por um funcionário do areal, que acionou a Guarda Municipal. Uma equipe foi até o local e localizou o cadáver às margens do rio. A testemunha relatou que no período da manhã, enquanto navegava pelo rio a bordo de uma draga de extração de areia, visualizou um corpo boiando e enroscado em uma das curvas do rio. Com o auxílio da mesma embarcação, a equipe da GM chegou próximo do corpo, constatou o óbito, e devido à dificuldade de acesso, acionou o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate.

A Criminalística também esteve no local para coletar indícios que possam ajudar nas investigações. A identificação do corpo foi possível porque a mulher ainda portava os documentos.

Edição n.º 1445.