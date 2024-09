Polícia Militar de Araucária apreende 350 comprimidos de ecstasy e prende dois suspeitos por tráfico de drogas

Dois homens foram presos pela Polícia Militar de Araucária, suspeitos por tráfico de drogas, e com eles foram apreendidos 350 comprimidos de ecstasy, dois celulares e R$ 24 em notas trocadas. As prisões ocorreram no domingo (29/09), por volta das 17h, na rua Miguel Soares Moreira, no bairro Costeira, em um local bastante conhecido pela polícia pela intensa comercialização de drogas.

A equipe visualizou dois homens sentados em um parque de diversões, que ao perceberem a presença da viatura, tentaram esconder uma sacola vermelha, além de demonstrarem sinais de nervosismo. A atitude despertou a suspeita dos agentes, que procederam com a abordagem.

Durante a busca, os policiais encontraram dentro da sacola, 350 comprimidos de ecstasy. Os dois suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Araucária.