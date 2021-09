Por um trânsito mais seguro

A palavra “trânsito” automaticamente nos leva a pensar em automóveis, engarrafamentos, congestionamento, quando, na verdade, o seu real significado é bem mais amplo. “Trânsito”, segundo o Art. 1º CTB (Código de Trânsito Brasileiro), define-se como: § 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

Como podemos observar, existem mais componentes além do que imaginamos. Mas e você? Tem feito a sua parte no sentido de proporcionar um trânsito mais seguro para todos?

Independente se você possui carteira nacional de habilitação e participa diariamente do trânsito como condutor de veículo automotor, todos nós participamos como pedestres com nossos direitos e principalmente com nossos deveres. “Trânsito é a integração entre veículo, via e homem”. Quando deixamos de fazer algo que poderia ser feito para beneficiar o outro, perdemos a oportunidade de nos tornarmos melhores. No trânsito, assim como na vida, é preciso estar preparado para aprender, mudar conceitos, evoluir, afinal esse conceito envolve o direito fundamental de ir e vir. O fundamental para que tenhamos êxito em relação à segurança é sempre nos colocarmos no lugar do outro e pensarmos coletivamente em que seria melhor para o bem comum.

Pensando no bem comum, surge o movimento “Maio Amarelo” com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade como um todo para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas.

Portanto, a ação “Maio Amarelo” quer e espera a participação e envolvimento de todos, comprometidos com o bem-estar social, educação e segurança em decorrência de cultura própria e regras de governança corporativa e função social; razão pela qual, o Departamento de Transporte Escolar levanta essa bandeira e faz do “amarelo” a cor da “atenção pela vida”.

Texto: Departamento de transporte escolar

Publicado na edição 1264 – 02/06/2021