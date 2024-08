Posto Cordilheira vai inaugurar nova unidade no Fazenda Velha no sábado (17)

A equipe do Posto Cordilheira está nas etapas finais de preparação para a inauguração da sua segunda unidade. Localizada em frente à PR-423, a rodovia que vai para Campo Largo. Esta nova unidade promete oferecer qualidade e atendimento diferenciado na região. A inauguração está marcada para o sábado, dia 17 de agosto, com um evento repleto de atividades para toda a família.

O novo posto foi planejado com atenção a cada detalhe para proporcionar a melhor experiência possível aos seus clientes. As bombas de combustível, recém-instaladas, são da marca Wayne, reconhecida pela sua confiabilidade e eficiência. A unidade oferecerá uma gama completa de combustíveis, incluindo diesel comum, diesel S10, gasolina comum, gasolina aditivada e etanol, atendendo às diversas necessidades dos motoristas.

Além do abastecimento, o Posto Cordilheira traz uma ampla e moderna loja de conveniência. “Projetada para ser um espaço acolhedor e confortável, a loja contará com uma área de alimentação onde os clientes poderão fazer uma pausa agradável em suas viagens. As vitrines estarão repletas de comida boa, como bolos, doces variados e salgados.” afirmou Danilo Donoso, um dos sócios da empresa junto com Humberto e Tereza.

Foto: Divulgação. A loja de conveniência contará com espaço para alimentação e vitrines com diversas opções de comidas e bebidas.

A inauguração do novo posto será uma ocasião especial, com um evento marcado por uma série de atividades voltadas para o público. Os visitantes poderão participar de brincadeiras, sorteios de brindes e outras surpresas preparadas com carinho pela equipe do Posto Cordilheira. “Este evento não é apenas uma celebração da nova unidade, mas também uma oportunidade para estreitar os laços com a comunidade local, que sempre foi um pilar fundamental para o sucesso da empresa.” completou Danilo.

O evento de inauguração acontece neste sábado, dia 17 de agosto, com brincadeiras a partir das 9h e sorteios o dia inteiro. A nova unidade está localizada na rua Luiz Armando Ophis, 13, no bairro Fazenda Velha, em frente a PR-423 que liga Araucária a Campo Largo.

Edição n.º 1428. Nina Santos.