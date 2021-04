Prédio que vai abrigar as duas delegacias está quase pronto e a previsão de mudança é duas semanas

Falta muito pouco para que as duas delegacias de polícia de Araucária se mudem para a nova sede, que fica no Centro, bem pertinho do terminal central de ônibus. O prédio estava desativado desde que foi desocupado pela Banda Municipal e agora já está preparado para receber a Delegacia Geral e a Delegacia da Mulher. A sede já está com a fachada pronta e as reformas na parte interna estão na fase final. A previsão é de que a mudança ocorra nos próximos 15 dias. As unidades vão permanecer nesse imóvel até que a Delegacia Cidadã, que está sendo construída pelo governo do estado no bairro Santa Regina, seja concluída. A carceragem permanecerá onde está atualmente, na rua Honestálio Guimarães, e será administrada pelo Depen.