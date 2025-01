Prefeitura abre inscrições para processo seletivo de estágios

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Gestão de Pessoas (SMGP), anunciou a abertura das inscrições para o processo seletivo de estágio não obrigatório.

Os estudantes interessados podem se inscrever até o dia 31 de janeiro, exclusivamente pelo site do Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná (CIEE/PR), através do link www.cieepr.org.br.

O objetivo da seleção é formar um cadastro reserva para estudantes de Nível Médio, Pós-Médio e Superior, com convocações realizadas conforme as necessidades do município.

O processo inclui estudantes de Ensino Médio Regular, EJA e Formação de Docentes/Magistério, além de cursos técnicos como Técnico Administrativo, Técnico em Enfermagem e Técnico em Informática. Para o Ensino Superior, são contempladas diversas áreas, como Administração, Agronomia, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Biologia, Comunicação, Contabilidade, Dança, Direito, Economia, Educação Física, Enfermagem, Engenharias (Ambiental, Civil e Elétrica), Farmácia, Fisioterapia, História, Informática, Medicina Veterinária, Música, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Teatro e Turismo. Cada estudante pode realizar apenas uma inscrição por CPF, e o estágio não obrigatório não configura vínculo empregatício com a administração pública.

Além da bolsa-auxílio, que varia de R$ 658,12 para estudantes do Ensino Médio a R$ 1.316,21 para Ensino Superior, os convocados terão direito a auxílio-transporte. É fundamental que os candidatos leiam atentamente o edital 01/2025, onde constam todos os detalhes do processo, antes de realizar a inscrição. Acesse o edital através do link: https://araucaria.atende.net/diariooficial/edicao/2437/texto/236032