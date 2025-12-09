A adoção é uma prova de que o amor vai além do sangue. É um dos gestos mais nobres e importantes que existem, e para saber mais sobre o tema, de diversas formas e perspectivas, a dica de leitura e de presente para o Natal é o livro “Corações Abertos: A Jornada Para Adoção”, de autoria do presidente da ONG Reencontro, Marcelo Santos. A obra será lançada no dia 09 de dezembro, às 19h30, durante uma noite de autógrafos e vinhos na Adega Nebbiolo, em Curitiba.

Segundo o autor, o livro conta detalhes sobre como adotar e leva para conhecimento do leitor diversas histórias e casos reais de adoção. “A intenção é levar ao público o mais próximo da realidade de quem são as crianças que estão aptas para adoção e como é o processo jurídico e emocional. Porque sabemos que a adoção pode mudar a vida de uma pessoa para sempre, mudando também a vida de uma família”, declara.

Presidente da ONG Reencontro lançará livro que fala sobre a jornada para adoção

Além de presidir a ONG de apoio à adoção, Marcelo Santos é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e voluntário ativo da causa adotiva. Sua experiência com a adoção é real, ele é pai solo de três filhos, sendo dois adotados, e ainda avô de dois netos.

O livro “Corações Abertos: A Jornada Para Adoção” pode ser adquirido no dia do lançamento na Adega Nebbiolo, localizada na Av. Manoel Ribas, 5890, sobreloja, em Curitiba, com pré-venda pelo WhatsApp 41 99524-8400 ou através do Instagram @reencontroapoio.

