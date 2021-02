Preso após avançar barreira policial, homem estava bêbado, com a CNH vencida e esposa com Covid-19

A Polícia Militar prendeu na noite deste sábado, 27 de fevereiro, um homem que avançou uma barreira policial instalada na Avenida Archelau de Almeida Torres esquina com a rua Capivari, no bairro Costeira. No local, equipes de órgãos de segurança davam atendimento a um acidente de trânsito que havia acontecido pouco antes e que resultou na morte de dois irmãos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Cezar Augusto Petry, 43 anos, dirigia um veículo Hyundai Tucson quando passou por cima de um dos cones instalados pela PM, avançando a área delimitada como cena do crime. Em razão disso, os policiais pediram para que ele encostasse o carro.

Ao descer do veículo, segundo consta no BO, já foi possível identificar que Cezar estava embriagado. Dentro do veículo havia pelo menos uma lata de cerveja vazia. Questionado pelos policiais sobre o motivo de ter passado por cima do cone, o homem disse que não viu a barreira e nem as várias viaturas da PM, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros que estavam no local com giroflex ligado.

Diante dos sinais de embriagues, a PM solicitou que Cezar apresentasse sua carteira de habilitação. Ao apresentá-la, os policiais constaram que ela estava vencida desde 29 de julho de 2019. Foi pedido então que ele se submetesse ao teste do bafômetro. Cezar se negou. Recebeu então voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Já na DP, ele concordou em realizar o teste do bafômetro, que apontou o resultado de 0,44mg/l, o que é considerado estado de embriagues. Como se não bastasse todos os enroscos, Cezar declarou aos policiais que sua esposa estava com Covid-19 e apresentou um atestado datado do dia 22 de fevereiro com a orientação de que ele também permanecesse em quarentena por treze dias. Ou seja, além de ter avançado barreira policial, estar bêbado, dirigindo com CNH vencida, o sujeito também estava infringindo medida sanitária.

Foto: Marco Charneski/ Jornal O Popular do Paraná