O delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de Araucária, Erineu Sebastião Portes, recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de Vereadores no dia 5 de agosto, pelos serviços prestados ao Município e em reconhecimento ao seu esforço em contribuir para uma sociedade melhor, mais justa e igualitária. A homenagem foi proposta pelo vereador Fabio Pavoni e também contou com a entrega de um certificado de honra.

Prestes a se aposentar, delegado Erineu Portes recebe homenagem na Câmara de Vereadores
Foto: Divulgação

Portes está na Polícia Civil do Paraná desde 1986 e já esteve à frente de diversas delegacias, como Alto Maracanã, São José dos Pinhais, Campo Largo e Cerro Azul. Com 75 anos, ele se aposentará por idade em setembro próximo, após mais de 40 anos de atuação na PCPR.

Ao receber a homenagem, o delegado disse ter ficado lisonjeado e que este foi o primeiro reconhecimento que recebeu na sua carreira profissional. “Hoje posso afirmar que minha vida policial foi um sacerdócio bem sucedido. Passei por várias delegacias do Paraná e vim encerrar minha carreira aqui nessa cidade, que tanto estou amando. Infelizmente, o tempo é curto porque minha aposentadoria está chegando, e de agora em diante quero me dedicar mais a minha família”, afirmou.

A cerimônia contou com a presença de cerca de 20 agentes, estagiários e colegas da delegacia onde o delegado Portes atua.