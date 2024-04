Primeirona Municipal 2024 vai começar no próximo dia 14 de abril

O Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona 2024, uma das competições mais aguardadas pelos clubes de Araucária, terá sua rodada de estreia no domingo, 14 de abril. Doze times vão participar desta edição, sendo seis na categoria Adulto e seis no Juvenil. São eles: Contenda FC, Gapar, Chantili FC, Jatobá EC, Três Jardins FC e Grêmio Esportivo Araucariense.

Os detalhes da competição organizada pela Liga Desportiva de Araucária foram definidos no arbitral realizado no dia 7 de março. Os jogos da Primeirona vão acontecer no Estádio Municipal Emílio Gunha e no Estádio de Contenda. Acompanhe os jogos da primeira rodada.

Domingo (14/04) – 1ª rodada da Primeirona Juvenil 9h – Grêmio X Gapar – Estádio Emílio Gunha 13h30 – Contenda X Chantilly – Estádio de Contenda 13h30 Jatobá X Três Jardins – Estádio Emílio Gunha