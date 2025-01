Problema operacional afeta o abastecimento de água em diversos bairros de Araucária

A Sanepar comunicou na sexta-feira (24) que um problema operacional ocasionado por alterações detectadas na água, levou à paralisação da Estação de Tratamento Miringuava. O incidente comprometeu o abastecimento de água em diversos bairros de Araucária.

De acordo com a empresa, equipes técnicas já estão trabalhando para solucionar o problema, mas os serviços de reparo se estenderam pela madrugada. A previsão é que o fornecimento de água seja retomado na manhã deste sábado (25), com a normalização acontecendo de forma gradual ao longo do dia.

Os bairros afetados são: Cachoeira, Costeira, Campina da Barra, Iguaçu e Tindiquera.

A orientação para os moradores dessas regiões é que utilizem água com economia e apenas para atividades essenciais até que o abastecimento seja completamente normalizado.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Você pode acessar essas informações também através do aplicativo Sanepar Mobile