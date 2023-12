Nesta quarta-feira (06), o Popular está na frente da agência Itaú da Vitor de Amaral, onde se encontra uma fila gigantesca na frente da agência, esperando para serem atendidos enquanto estão debaixo do sol no aguardo. O PROCON foi chamado e neste momento eles estão notificando a agência com a relação da falta de organização e eficiência no atendimento.